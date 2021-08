Die Deutsche Old School Melodic Blackened Death Metaller NYKTOPHOBIA haben ihren Track “Flight Of The Phoenix” neu aufgenommen und veröffentlicht, dazu gibt es ein neues Artwork für den Track von Simon Bossert. Der Track stammt vom Erstling “Fallen Empire” (2017) und wurde in den Fascination Street Studios (Amon Amarth, Amorphis, Powerwolf …) in Schweden neu abgemischt.

Mehr Infos unter: https://nyktophobia.bandcamp.com/