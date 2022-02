NORDJEVEL :: Neue Single “Within the eyes”

NORDJEVEL kündigen mit ihrer neuen Single “Within the eyes” ein neues Album für 2022 an. Konzeptionell entwickelt sich NORDJEVEL weiter und wagt sich in noch düsterere Gefilde vor. Angetrieben von Krieg, Zerstörung und höllischem Esoterik-Glauben haben sie ein Album geschaffen, das noch düsterer und brutaler ist als je zuvor. https://www.nordjevel.com

“Within The Eyes” ist die erste Single, die veröffentlicht wird: “‘Within The Eyes’ ist ein Vorgeschmack auf die neue Atmosphäre und Aggression, die ihr auf unserem kommenden Album erwarten könnt.” – Doedsadmiral.