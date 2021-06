NOISE UNIT :: Erster neuer Song des FLA Ablegers

Der FRONTLINE ASSEMBLY-Ableger NOISE UNIT kündigt mit “Deviator” das erste neue Album seit über 15 Jahren an, das am 17.09.2021 erscheint. Bill Leeb und Rhys Fulber von Frontline Assembly setzen ihre Zusammenarbeit mit Artoffact Records aus Toronto fort und werden “Deviator” als Doppel-Vinyl, Digipak-CD und natürlich digital veröffentlichen. Das neue Album kommt in einem exklusiven Artwork des fantastischen Dave McKean, und einer der angekündigten Tracks ist eine Zusammenarbeit mit KMFDM / PIG-Sänger Raymond Watts. Die erste Single, die aus dem Album vorgestellt wird, ist ´Body Aktiv´. https://noiseunit.bandcamp.com/album/deviator