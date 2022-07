NOCTURNIS :: Vertrag bei Black Sunset, neues Album im Herbst

Den aus dem Schwarzwald stammenden Black Metaller von NOCTURNIS haben in 2020 in Eigenregie ihr EP “Aporia” veröffentlicht. Für den nächsten Schritt hat die Band nun bei Black Sunset/MDD unterschrieben, um den Nachfolger auf die Menschheit loszulassen. Beim kommenden Album, welches im Herbst erscheinen, handelt es sich um ein Konzeptalbum, welches die Geschichte eines jungen Soldaten im ersten Weltkrieg zeichnet, der aufgrund von erlebten Gräueltaten von seinem Gewissen in einen nicht minder erschütternden inneren Kampf getrieben wird, den er letztendlich verliert. https://nocturnis-kvlt.bandcamp.com/