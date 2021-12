NOBLE DEMON :: Neuer Label Sampler zum 2. Geburtstag

Um sein zweijähriges Bestehen gebührend zu feiern, hat das aufstrebende deutsche Label NOBLE DEMON einen brandneuen Sampler mit dem Titel “Noble Demonic Metal – Chapter 2” veröffentlicht. Der Sampler ist ab sofort hier erhältlich:

https://music.nobledemon.com/chapter2

Gegründet vom ehemaligen Nuclear Blast-Veteranen Patrick Walch, hat sich das Label schnell einen Namen gemacht. Mit einer vielseitigen Künstlerliste und einer stetig wachsenden Zahl von Anhängern innerhalb der Metal-Community, haben Noble Demon bewiesen, dass sie gekommen sind, um zu bleiben. Mit den Veröffentlichungs-Highlights des Jahres 2021 von Acts wie Night Crowned, Mercury Circle, Dawn Of Solace, Zornheym, Repentance, Neonfly, Oceanhoarse, Plaguestorm und Begat The Nephilim vereint der Sampler auf anschauliche Weise die beeindruckende Mischung von Metal-Stilen, die das Label derzeit repräsentiert.

Tracklist:

01. Night Crowned – Nattkrönt

02. Oceanhoarse – One With The Gun

03. Neonfly – Venus

04. Mercury Circle – You Open Up The Earth

05. Plaguestorm – Evolution Towards The Edge

06. Neonfly – The Future, Tonight

07. Night Crowned – Fjättrad

08. Oceanhoarse – Reaching Skywards

09. Mercury Circle – Black Mirrors

10. Zornheym – Keep The Devil Away

11. Neonfly – Beating Hearts

12. Plaguestorm – Purifying Fire

13. Begat The Nephilim – Paupers Grave

14. Night Crowned – Gudars Skymning

15. Oceanhoarse – From Hell To Oblivion

16. Dawn Of Solace – White Noise

17. Repentance – Reborn

18. Begat The Nephilim – Paterfamilias

19. Mercury Circle – The Gates Wide Open

20. Dawn Of Solace – Skyline

21. Zornheym – Slumber Comes In Time

22. Oceanhoarse – The Damage

23. Repentance – No Innocence

24. Mercury Circle – Like Matches

25. Dawn Of Solace – Event Horizon

Noble Demon möchte sich bei allen Künstlern, Partnern, Fans und Freunden für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen in diesen unsicheren Zeiten bedanken. Angetrieben von der Leidenschaft für Metal und mit vielen weiteren großartigen Veröffentlichungen, die für 2022 geplant sind, wünscht Noble Demon allen ein gesundes und freudiges Jahresende und ein erfolgreiches Jahr 2022!