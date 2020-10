NO MORE :: Neue Vinyl EP mit Coverstücken am 24.10.

Am 24.10.2020 (Record Store Day) erscheint die 12″ “transparent-orange” Vinyl EP “The End Of The World” der Kieler Post Punker NO MORE mit 6 Coverversionen von Klassikern des Pop. www.nomoremusic.de / https://nomore.bandcamp.com/album/the-end-of-the-world-vinyl-ep-limited-edition / facebook.com/official.no.more

Was macht man in diesen Zeiten? Zum Beispiel: Aufräumen – den Kopf – den Keller.

Genau dabei finden NO MORE eine alte Demo-Kassette aus dem Jahr 1987 mit einer Coverversion von “Summer Wine” (Lee Hazlewood & Nancy Sinatra), bislang die einzige Aufnahme bei der Andy Schwarz und Tina Sanudakura im Duett singen.

Das Vintage-Feel spricht die beiden sofort an und einige Overdubs später haben sie sich schon auf die Reise gemacht.

Anja Huwe von Xmal Deutschland schickt ihnen eine alte “Eisengrau” Demoaufnahme als Inspiration. NO MORE spielen den Song neu ein, verfremden ihn auf ungewohnte Weise. Ihre Interpretation von Skeeter Davis’ 1962er “The End Of The World” könnte auch aus einem David Lynch Film stammen. Mit “Ice Age” covern sie zum ersten Mal einen Joy Division/Warsaw-Song, während Velvet Undergrounds “Venus In Furs” schon seit den 80ern fester Bestandteil im Live-Programm ist.

Und weil man schon dabei ist, bearbeiten NO MORE auch gleich noch den Brel/Walker/Bowie Monolithen “My Death”.

A1. Summer Wine

A2. Venus In Furs

A3. The End Of The World

B1. Ice Age

B2. Eisengrau

B3. My Death