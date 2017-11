Am 23.02.2018 veröffentlichen NIGHT IN GALES ihr neues Album “The Last Sunsets”, das nicht nur durch den zurückgekehrten Frontmann Christian Müller, sondern auch musikalisch einen Schritt zurück zu den Wurzeln der Band wagt (Mix und Master von Szene-Ikone Dan Swanö). Schon heute gibt es mit “The Spears Within” den ersten Einblick in das neue Material.

