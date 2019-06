NETHERBIRD :: Neues Album im Herbst bei Eisenwald

Die schwedische melodische Black/Death Metal Band NETHERBIRD hat einen weltweiten Vertrag mit Eisenwald abgeschlossen und wird in diesem Herbst ihr neues Album “Into the Vast Uncharted” veröffentlichen. Die in Stockholm ansässige Band mit dem langjährigen Ex-Amon Amarth-Drummer Fredrik Andersson befindet sich derzeit in der Mischphase für ihr kommendes Album.

Im Laufe der Jahre hat NETHERBIRD vier Alben veröffentlicht und eine Reihe von Tourneen durch Europa unternommen, darunter mehrere Festivalauftritte. Ihr letztes Album ist das von der Kritik gefeierte “The Grander Voyage” von 2016, das die Band in die höhere Ebene des extremen Underground-Metals katapultierte. Nun ist es Zeit für den nächsten Schritt mit der Veröffentlichung von Into the Vast Uncharted via Eisenwald.

“Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir bei Eisenwald unterschrieben haben und dass unser nächstes Album, Into the Vast Uncharted, die erste Veröffentlichung sein wird, die wir mit ihnen machen”, sagt die Bandgründer und Sänger Nephente. “Wir sehen diese Zusammenarbeit als einen natürlichen Schritt für uns, und wir fühlen, dass Eisenwald unsere Vision und musikalische Ausrichtung teilt. Vorwärts!”