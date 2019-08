Die schwedische melodische Black/Death Metal Band NETHERBIRD hat ihren neuen Track “Lunar Pendulum” veröffentlicht. Die in Stockholm ansässige Band mit dem langjährigen Ex-Amon Amarth-Drummer Fredrik Andersson wird ihr neues Album “Into the Vast Uncharted” am 27. September bei Eisenwald rausbringen. https://www.facebook.com/netherbird/