Das französische Blacked Death Metal-Outfit NECROWRETCH streamt nun ihr Album “The Ones From Hell” noch vor dem Veröffentlichungsdatum komplett. Das Album wird morgen, am 14. Februar 2020, bei Season of Mist veröffentlicht werden.

https://www.facebook.com/Necrowretch

NECROWRETCH comment on the stream: “The time has come to unleash our new creature to the face of the earth… Behold to The Ones From Hell! Come thee, Come forth, embrace the Beast and join us… in Pure Hellfire!”