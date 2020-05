NAXEN :: Deutsche Black Metaller veröffentlichen neue Single

Die deutsche Black Metal Band NAXEN, die ihren eigenen Weg zwischen traditionellem skandinavischen Black Metal, osteuropäischen Melodien und dem atmosphärischen Gegenstück von USBM beschreitet, steht kurz vor der Veröffentlichung ihres ersten Albums am 5. Juni über Vendetta Records. Mit vier Tracks, die sich über 47 Minuten erstrecken, erforscht das Album die Schwäche der Menschheit, den unvermeidlichen Verlust und das unvermeidliche Versagen unserer Spezies.

www.facebook.com/NAXENBM

Ein erster Einblick in das, was uns erwartet, ist jetzt in Form eines lyrischen Videos zu “To Welcome The Withering” zu hören und zu sehen.