NANNA BARSLEV :: Weitere Single der Nordic Folk Künstlerin

Das Debüt-Soloalbum “Lysbærer” der Nordic-Folk-Künstlerin NANNA BARSLEV erscheint am 18. März auf CD und digital, Vinyl gibt es ab 06. Mai via By Norse Music. Ein weiterer Song und Video “Mod Vrede” wurden nun veröffentlicht.

Vorbestellungen sind möglich unter:

EU: https://bynorsestore.com

Digital: https://orcd.co/lysbaerer

Info: Nanna ist eine bekannte Dark-Nordic-Folk-, Neofolk-, Viking-Künstlerin und Komponistin aus Dänemark. “Lysbærer”, ihr erstes Full-length-Soloalbum, ist das Resultat von Nannas Erfahrung im Nordic-Atmospheric / Dark-Folk-Genre seit den frühen 1990er Jahren u.a. als Frontfrau von Huldre, Asynje, Gny und Ættir.