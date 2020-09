NACHTBLUT :: Neue Single “Leierkinder”

Die ddeutschen Dark Metaller NACHTBLUT haben ihre zweite Single “Leierkinder” aus dem kommenden Album “Vanitas” veröffentlicht, das am 2. Oktober via Napalm Records veröffentlicht wird. facebook.com/Nachtblutgefluester

Thematisch entführt “Leierkinder” den Hörer in ein fiktives Dorf, in dem ein übermannender Gott diktiert was die Bewohner wissen dürfen. Der daraus resultierende Zynismus, gesponnen aus klanglicher Leichtigkeit und lyrischer Ernsthaftigkeit, prägt sich ein und geht augenblicklich durch Mark und Bein.

NACHTBLUT über die neue Single “Leierkinder”:

“Wir sind stolz euch unseren neuen Song “Leierkinder” zeigen zu können. Mit seiner eingängigen Melodie und Chorus besitzt der Song eine treibende Kraft die für viel Energie vor und auf der Bühne sorgen wird. Aber da ist mehr als nur eine fröhliche Melodie. Der Text beinhaltet eine tiefere Ebene.

Es geht darum wie du Glück definierst, gemessen an deinem Wissen und der Wahrnehmung deiner Umwelt. Auch thematisiert “Leierkinder” die Macht die eine Person oder etwas ausübt, indem sie die Gewalt über deine Sicht auf die Dinge hat und wie dies letztendlich dein Verständnis von Erfüllung und Zufriedenheit bestimmt. Ganz gleich, ob du darüber nachdenken willst oder nicht – “jeder muss nach dem Liede tanzen, das gerade auf der Walze steht!”