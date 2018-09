MYSTIGMA :: Neues Album

Am 28.09. bringen MYSTIGMA ihr fünftes Album “Unter Wölfen” heraus, das zwischen Goth Metal und Dark Rock und einem Hauch 80er ein neues Kapitel in der Band-Historie aufschlägt. Die erste Single “Dreh Dich Um” erscheint am 07.09.2018.

MYSTIGMA live

27.10. Witten, Metal for Mercy – Gothic Night

31.10. Aldenhoven, Rockheaven

23.11. Wolfenbüttel, Wolfsmond Festival – KuBa Halle

29.11. Essen, Don’t Panic

30.11. Hamburg, Marias Ballroom

01.12. Osnabrück, Bastard Club

19.01. Bonn, Club Session

09.02. Minden, Kulturhügel Ameise