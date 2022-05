MY DARK FATE :: Erste Single der Groove Metaller aus Österreich

Die österreichische Groove Metal Band MY DARK FATE haben ihre erste Single und Musikvideo veröffentlicht. “Listen to your Heart” ist ihre heavy Interpretation des bekannten Roxett-Klassikers aus den 80ern. Weitere Original-Songs und ein Album sollen bald folgen.

https://www.facebook.com/MyDarkFateMetal / http://mydarkfate.com

Info: Die beiden Gründer, Andreas Maierhofer (Gitarre) und Herbert Sopracolle (Gitarre), auch bekannt durch ihre Band LOST DREAMS, führen ihre langjährige Melodic-Deathmetal Erfahrung nun in MY DARK FATE fort. MY DARK FATE haben den Song 2020 für eine Live-Show gecovert – er klang ziemlich cool und mächtig. Also entschied sich die Band den Song als dunklere Coverversion des Roxette Originals aufzunehmen.