Mit ihrem neuen Album “The Desire For Revenge” (VÖ 02.03.2018), starten MR. IRISH BASTARD ins zweite Jahrzehnt ihres Bestehens. Kurz vor VÖ gibt es nun die Video Premiere zu “We Are The Drunks”.

MR. IRISH BASTARD live:

09.03. Hamburg, Logo

10.03. Braunschweig, Eulenglück

16.03. Essen, Turock

17.03. München, Backstage

23.03. Frankfurt, Nachleben

24.03. Köln, Jungle

29.03. Magdeburg, Factory

30.03. Berlin, Musik + Frieden

31.03. Rostock, MauClub

06.04. Hannover, Lux

07.04. Dresden, Scheune