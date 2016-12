MOTÖRHEAD :: Special Edition Box-Set mit drei Alben

Am 16. Dezember veröffentlicht UDR Music und Motörhead Music WAKE THE DEAD, eine Special Edition Box-Set mit den Alben “The Wörld Is Yours”, “Aftershock” und “Bad Magic”. Diese werden in spezieller Clamshell Box-Verpackung präsentiert, deren Cover Lemmys Zeichnungen aus der Entstehungszeit der beinhalteten Alben zieren.

Lemmy liebte es zu zeichnen und skizzierte oft Ideen für T-Shirtmotive oder Artworks. Das Cover dieser Box zeigt eindrucksvoll sein Talent für diese grob skizzierten Zeichnungen. Die Box enthält außerdem ein klassisches Foto von Kilmister/Phil Campbell/Mikkey Dee festgehalten vom bekannten Fotografen Pep Bonet.

Mehr Infos unter: http://www.udr-music.com