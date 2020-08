MOSAIC :: Neo Folk/Black Metaller mit neuem Video

Aus dem Album “Harvest: Songs of Autumnal Landscapes and Melancholy” hat die Neo Folk/Black Metal Band MOSAIC aus Thüringen ein Video zu ihrem Stück “Birken, Tannen, Löwenzahn” veröffentlicht.

facebook.com/mosaicofthefallenone / mosaicofthefallenone.bandcamp.com/

“Jede Landschaft hat ihre Geschichte und gute sowie schlechte Zeiten erlebt. Das Lied basiert auf einer tragischen Zeit meiner Heimatregion. Es ist wichtig so etwas zu verarbeiten und zureflektieren – damit es nicht in Vergessenheit geriet.

Musikalisch ist es eine sehr reduzierte Vertonung die nahezu sanguinisch erscheint. Als starker Kontrast dazu ertönt der Text, welcher metaphernreich das damalige Geschehen umreißt. Er ist bewusst so kryptisch gehalten da konkrete Formulierungen mir nicht passend und zudem pietätlos erschienen.

Zusammen mit der Visualisierung ist dieses Lied, das bis dato direkteste MOSAIC Werk mit konkretem Bezug zum damaligen Zeitgeschehen.”