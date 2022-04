MORS PRINCIPIUM EST :: VÖ von “Liberate the Unborn Inhumanity”

Die finnischen Melodic-Deather von MORS PRINCIPIUM EST feiern heute die Veröffentlichung von “Liberate the Unborn Inhumanity”, welches ab sofort über AFM Records erhältlich ist und auf dem ausgewählte, neu aufgenommen Songs der ersten Alben zu finden sind. www.morsprincipiumest.com

Info:

Frontmann Ville Viljanan versammelte für das Werk mit Jori Haukio und Jarko Kokkoo die Originalgitarristen und Band-Mitbegründer von MORS PRINCIPIUM EST um sich, auch Bassist Teemu Heinola ist zurück an Bord. Zusammen mit neuem Schlagzeuger Marko Tommila versprüht das neue alte Line-Up wieder ihre geballte Band-Power ohne Kompromisse. Dabei wurden ausgewählte Songs der ersten drei Alben „Inhumanity“ (2003), „The Unborn“ (2005) und „Liberation = Termination“ (2007) sowie des zweiten Demos „Valley of Sacrifice“ (2001) komplett neu aufgenommen, gemixt und gemastered!

Ab dem ersten Ton ist klar, in welche Richtung das Album zielt: Kein programmiertes Schlagzeug, keine überflüssigen Spielereien und keine Experimente, dafür doppelte Riff- und Melodic Power, sowie Blast Beat-Gewitter satt! Auf Liberate the Unborn Inhumanity beweist die Band, die sich seit über 20 Jahren in der Szene tummelt, gekonnt ihre Songwriting Qualitäten, progressive und doch songdienliche Strukturen miteinander zu verbinden, wenn komplexe Instrumentalpassagen auf Gänsehautmelodien und dem rauen Gesang von Ville treffen. Liberate the Unborn Inhumanity wurde in den Ansa Studios und in Joris Homestudio in Eigenregie aufgenommen. Der Mix wurde von Thomas „Plec“ Johannsson (Mayhem, Sorcerer) im Panic Room Studio in Schweden erledigt.