MONO INC. :: Video zu neuer Single feat. Tilo Wolff veröffentlicht

“Shining Light” feat. Tilo Wolff ist die neue Single-Auskopplung aus dem 2020 erschienenen #1 Erfolgsalbum “The Book of Firee” der Gothic-Rocker von MONO INC. Die Single erscheint am 03.07.2020 zusammen mit einem brandneuen Musikvideo.

facebook.com/monoinc/

“Shining Light” ist eine Kooperation mit Tilo Wolff von der weltweit bekannten Gothic Band LACRIMOSA, die diesen Song bereits 2005 unter dem Namen “Lichtgestalt” veröffentlicht haben. Durch die jahrelange Freundschaft und den tiefen gegenseitigen Respekt beider Bands entstand nun dieses neue Werk. Dabei wurde der Track nun erstmalig mit einem englischen Text und in völlig neuer Form aufgenommen.

Nach “Chilldren Of The Dark” aus dem Jahre 2016 ist “Shining Light” bereits die zweite Kooperation zwischen MONO INC. und Tilo Wolff.

“The Book Of Fire Tour” 2021:

22.04.21 Osnabrück – Rosenhof

23.04.21 Leipzig – Haus Auensee

24.04.21 Magdeburg – Factory

29.04.21 Hannover – Pavillon

30.04.21 Dresden – Alter Schlachthof

01.05.21 Rostock – Moya

02.05.21 Kiel – Die Pumpe

06.05.21 Bremen – Aladin

07.05.21 Hamburg – Sporthalle

08.05.21 Berlin – Columbiahalle

12.05.21 Erfurt – HSD

13.05.21 Braunschweig – Westand

14.05.21 Oberhausen – Turbinenhalle

15.05.21 Wiesbaden – Schlachthof

16.05.21 Stuttgart – Im Wizemann

21.05.21 Siegen – KulturPur

22.05.21 München – Backstage Werk

23.05.21 Nürnberg – Löwensaal

27.05.21 Saarbrücken – Garage

28.05.21 Memmingen – Kaminwerk