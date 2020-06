MONO INC. :: “The Book Of Fire” Audiobook als Stream zu hören

MONO INC. haben “Die Geschichte einer Hexe”, die bisher nur im Earbook des #1 Erfolgsalbums “The Book Of Fire” erhältlich ist, nun als Audiobook bei Spotify, Deezer, etc. zur Verfügung gestellt.

Sie erzählt in 12 Kapiteln die Geschichte der jungen Heilerin Aellin und ihres “Buches des Feuers”, einem mystischen Artefakt, welches das geheime Wissen tausender Jahre beinhaltete und sie im dunklen Mittelalter auserwählte, seine neue Besitzerin zu sein. Dabei erlebt Ihr die Verfolgung, die Trauer und ihr Leid, welches ihr durch die blutrünstige Inquisition zugefügt wurde und begleitet sie bei ihrem Kampf um die Freiheit.

Erzählt wird die Geschichte von Katha Mia und Martin Engler, begleitet von den Melodien der “The Book Of Fire”-Songs auf dem Piano.

Streaming-Link: https://MonoInc.lnk.to/Audiobook