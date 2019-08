MONO INC. :: “The Book Of Fire” Album und Tour

Nach dem Erfolg von “Welcome To Hell”, welches auf Platz 2 der deutschen Albumcharts einstieg und dort für 6 Wochen verweilte, erscheint am 24.01.2020 das neue Konzeptalbum “The Book Of Fire” der Dark Rocker MONO INC. Und ab März 2020 geht es auf “The Book Of Fire Tour”.

06.03.20 – Münster, Skatters Palace

07.03.20 – Köln, Carlswerk Victoria

12.03.20 – München, Backstagee Werk

13.03.20 – Nürnberg, Z-Bau

14.03.20 – Wiesbaden, Schlachthof

15.03.20 – CH-Pratteln, Z7

20.03.20 – Berlin, Columbiahalle

21.03.20 – Leipzig, Haus Auuensee

27.03.20 – Oberhausen, Turbinenhalle

28.03.20 – Stuttgart, Im Wizemann

29.03.20 – Saaarbrücken, Garage

03.04.20 – Hannover, Pavillon

04.04.20 – Hamburg, Sporthalle

https://www.mono-inc.com/shop/tickets-mono-inc