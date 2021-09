MONO INC. :: Neues Video zu “Run For Your Life”

“Run For Your Life (Single Edit)” ist die erste MONO INC. Single der für den 10.12. angekündigten Platinum Edition des #1-Albums “The Book Of Fire”. Der Song wird am 01.10.2021 zusammen mit einem brandneuen Musikvideo veröffentlicht. https://www.facebook.com/monoinc/

“Die Heilerin Aellin wurde als Hexe enttarnt, sie soll brennen. Das Volk jagt sie unermüdlich und sie rennt verzweifelt um ihr Leben. Wird sie es schaffen, der Inquisition zu entkommen? Fast schon spürbar packt der Song die Zuhörer von der ersten Sekunde an und lässt ihn zusammen mit Aellin um ihr Leben rennen.”