Am 30.10.2020 erscheint mit “Just Because I Love You (Black Version)” die erste Single der epischen Balladen-Compilation “Melodies In Black” von MONO INC., die am 27.11.2020 veröffentlicht wird. https://www.facebook.com/monoinc

“Just Because I Love You” wurde auf dem 2007 erschienenen zweiten monumentalen MONO INC.-Album “Temple Of The Torn” veröffentlicht. Für ihre erste Balladen-Compilation “Melodies In Bllack” haben MONO INC. den Song komplett neu aufgenommen.