MONO INC. :: Exlusive Abstandsshows im Sommer 2021

News von MONO INC. bzgl. geplanter Liveauftritte:

Das letzte Jahr war für viele von uns überschattet von der Dunkelheit. Es gab viel Angst, viel Wut, viel Trauer und viel Frust. Auch in diesem Jahr wird unser Leben nicht wie gewohnt ablaufen. Aber wir haben genau zwei Möglichkeiten: wir können uns alle weiter in die Unzufriedenheit zurückziehen oder das Beste draus machen. Es ist unsere Chance und unsere Aufgabe, einen helleren Weg zu finden, um damit umzugehen. Lasst uns nicht den Fehler machen und in der Dunkelheit leben und dadurch die Unzufriedenheit in der Welt steigen lassen.

Wir möchten mit Euch sein, bei Euch sein. Das geht nicht wie gewohnt, aber immerhin zusammen. Lasst uns das Leben feiern, das Positive sehen und uns an dem erfreuen, was möglich ist. Wer im Dunklen bleiben möchte, soll das tun. Aber Du bist der Rabe, WIR sind der Rabe und das Licht wartet auf uns. Lasst uns das Leben gemeinsam genießen und die Welt verändern.

Eure MONOs

Termine:

Special Guests: Storm Seeker°, Manntra*, Lacrimas Profundere×

03.07.2021 Leipzig – Parkbühne *

16.07.2021 Mühltal – Frankensteiner Kulturfestival ×

18.07.2021 Wiesbaden – BRITA Arena (Strandkorb Open Air) °

31.07.2021 Chemnitz – Wasserschloss Klaffenbach °

20.08.2021 Berlin – Rennbahn Hoppegarten (Strandkorb Open Air) *

21.08.2021 Mönchengladbach – SparkassenPark (Strandkorb Open Air) *