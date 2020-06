MONO INC. :: Dark Rocker planen zwei Sommerkonzerte 2020

Wider Erwarten wird die #1 Band MONO INC. im kommenden August für zwei exklusive Shows auf die Bühne zurückkehren. Nachdem die Hamburger Dark-Rock-Pioniere ihre bisher erfolgreichste Tour, die sie u.A. in die Columbiahalle in Berlin, die Sporthalle in Hamburg, oder das schon Wochen vorher ausverkaufte Haus Auensee führen sollte, bereits nach zwei gespielten Konzerten verschieben mussten, hatte die Band um Sänger und Mastermind Martin Engler weitere Konzerte für dieses Jahr eigentlich bereits abgeschrieben. Doch desto freudiger zeigt dieser sich über die Ankündigung und lässt verlauten: “Wir freuen uns monomanisch, Euch und unsere Crew dieses Jahr doch noch wiedersehen zu können.” facebook.com/monoinc/

Wichtige Information für alle Fans: aufgrund der Vorschriften (Mindestabstand, etc.) gibt es nur ein sehr geringes Ticketkontingent. “Aber dadurch werden wir uns nicht davon abhalten lassen, gemeinsam zwei emotionale und unvergessliche Sommerabende zu erleben!”, so der Sänger weiter.

Als Special Guest wurden die jungen Label-Kollegen von Storm Seeker eingeladen, die der Tage ihr Debut-Album Beneath in the Cold veröffentlicht haben.

Bitte merkt Euch deshalb diese beiden Termine für den Vorverkaufsstart vor:

26.06.2020 14:00 Uhr VVK-Start Mönchengladbach

07.07.2020, 14:00 Uhr VVK-Start Halle