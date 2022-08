MONO INC. :: Brandneue Single und Tourdaten der Elektro Goth Rocker

Am 12.08. erscheint mit “Princess of the Night” die erste Single aus dem neuen MONO INC.-Album “Ravenblack”, welches Anfang 2023 am 20.01. veröffentlicht wird. Bereits heute wurde das Musikvideo zur Single auf dem YouTube-Kanal der Band online gestellt.

“Ravenblack” kann ab sofort als CD, Vinyl und limitierte Fanbox vorbestellt werden:

https://www.mono-inc.com/shop/ravenblack

Der Song handelt von der unendlichen Liebe zu einer Frau, für die man durchs Feuer gehen würde. Es ist eine epische Ode an ihre Weisheit, ihre Gnade und ihre Schönheit. Mit „Princess of the Night“ haben sich die Giganten des Dark Rocks einmal mehr selbst übertroffen. Gitarrenlastig wie nie zuvor präsentiert das Quartett rund um Mastermind Martin Engler einen unvergleichlichen Vorgeschmack auf den Nachfolger des Nummer 1-Albums „The Book of Fire“.

“Ravenblack” Tour 2023

28.04.2023 Köln – Carlswerk Victoria

29.04.2023 Oberhausen – Turbinenhalle

30.04.2023 Hamburg – Sporthalle

05.05.2023 Berlin – Columbiahalle

06.05.2023 Leipzig – Haus Auensee

12.05.2023 München – Zenith

13.05.2023 Dresden – Alter Schlachthof

19.05.2023 Frankfurt – Jahrhunderthalle

20.05.2023 Hannover – Swiss Life Hall

26.05.2023 Fürth – Stadthalle

27.05.2023 Stuttgart – Porsche Arena

28.05.2023 Bielefeld – Ringlokschuppen