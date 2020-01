MIT OHNE STROM :: Tourdaten und neues Album

“Heavy Unplugged” nennt sich das, was die beiden Herren von MIT OHNE STROM bei ihrer Akustikshow anbieten. Sie paaren den Heavy Metal der achtziger Jahre mit einer Prise Punk und großspurigen Texten (Laut Bandinfo wohl die Größte Angeberei der Weltgeschichte). Das neue Album “Schizotopia” erscheint am 3.April 2020 via Bacillus Records.

Als “provokant, humorvoll und sexy as hell” beschreiben Tobi und Thomas, kurz T&T, die Songs auf dem neuen Album. Mit sechs wortgewitzten MOS-Kompositionen und fünf Interpretationen legendärer Hymnen (Rammstein, Sabaton, In Flames, Wizo und Alestorm) weiß “Schizotopia” zu unterhalten und ist dabei unverstärkt kurzweilig. www.mitohnestrom.de/band

Für ihre kommende Tournee mit Kärbholz sowie mit Tragedy gibt die Band nun die Termine bekannt.

09.04.2020 Mannheim (w/ Kärbholz unplugged)

10.04.2020 Hamburg (w/ Kärbholz unplugged)

11.04.2020 Jena (w/ Kärbholz unplugged)

12.04.2020 Nürnberg (w/ Kärbholz unplugged)

16.04.2020 Oberhausen (w/ Kärbholz unplugged) Zusatzshow!

17.04.2020 Oberhausen (w/ Kärbholz unplugged) Ausverkauft!

18.04.2020 Lindau (w/ Kärbholz unplugged)

14.05.2020 Wien (w/Tragedy)

15.05.2020 Dorsten (w/Tragedy)

16.05.2020 Zwickau (w/Tragedy)