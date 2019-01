Die schwedischen Symphonic Black Metaller MIST OF MISERY werden Mitte April ihr neues Album als 2CD-Edition veröffentlichen. Ein erster Teaser gibt kurze Einblicke in das, was da über Black Lion Records auf uns zukommt (u.a. mit Stormblast ein Dimmu Borgir Cover) ).

