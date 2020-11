MIRZADEH :: Neue EP zum 20-jährigen Bestehen

Die finnische Dark Metal Band MIRZADEH ging im Oktober ins Studio und wird am 1. Januar 2021 bei Inverse Records eine neue EP mit fünf neuen Tracks veröffentlichen. In diesem Jahr wurde die Band 20 Jahre alt, und das hat sie auch dazu veranlasst, neues Material aufzunehmen. Jetzt hat die Band den Song “Sauna” von der kommenden EP veröffentlicht. Außerdem wird es eine weitere Single-Veröffentlichung und insgesamt drei Musikvideos geben. facebook.com/mirzadehband

“Sauna is the anchor of Finnish culture and mind landscape. Nature, alcohol, pagan and Perkele – these are the elements that became Sauna.”