Das 7. Album der Pagan Black/Death Metaller MINAS MORGUL mit dem Titel “Heimkehr” wird am 23. April bei Trollzorn erscheinen. Auf dem neuen Werk debütieren MINAS MORGUL in neuer Besetzung, mit Robse von EQUILIBRIUM am Gesang. Zum neuen Track “Weltenfall” könnt ihr euch nun ein Lyric-Video anschauen. https://www.facebook.com/MinasMorgul / https://www.facebook.com/trollzorn