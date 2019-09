MILA MAR :: Album Neuauflagen

Am 11. Oktober erscheinen die Neuauflagen der MILA MAR Alben “Elfensex”und “Picnic on the Moon”. Diese wurden remastered und haben auch ein komplett neues Design bekommen. Zudem gibt es auf “Picnic on the Moon” noch einen zusätzlichen Song, der in der älteren Fassung des Albums nicht enthalten ist.

Die Band wird am 12.10. zum Release ein Konzert in der Eisfabrik in Hannover spielen und dabei auch neue, bisher unveröffentlichte Songs ihres neuen Albums HARAR, welches Anfang nächsten Jahres erscheinen wird.