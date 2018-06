MICHAEL ROMEO (Symphony X) :: Soloalbum “War of the Worlds / Pt. 1” am 27. Juli

Fans von Symphony X sind entbehrungsreiche Phasen gewohnt, denn von einer bis zur jeweils nächsten Platte der Progmetal-Helden dauert es für gewöhnlich mehrere Jahre. So auch jetzt: Die Veröffentlichung des Knalleralbums “Underworld” datiert auf 2015 zurück und beinahe ebenso lange ist es her, dass die US-Boys zuletzt live zu erleben waren. Symphony X-Gitarrist Michael Romeo ist unterdessen nicht untätig gewesen. Er hat eine stark besetzte Studioband zusammengestellt, mit der Mascot Label Group einen schlagkräftigen Partner für sein erstes amtliches Soloalbum gefunden, und dann alles Nötige in die Wege geleitet, um jetzt nichts weniger als einen Krieg der Welten zu entfesseln. “War of the Worlds / Pt. 1” erscheint am 27. Juli 2018 als CD, digital, sowie als Doppel-LP in schwerem 180-Gramm-Vinyl mit beigelegtem Download-Code auf dem Mascot-Label Music Theories Recordings.

Zu hören sind hier sind neben Romeo selbst Sänger Rick Castellano, Bassist John “JD” DeServio (Black Label Society) sowie John Macaluso (Yngwie Malmsteen, James LaBrie, Ark) am Schlagzeug. Aufgenommen und produziert hat Romeo das Album – wie bisher auch sämtliche Symphony X-Scheiben – während der letzten anderthalb Jahre in seinem Heimstudio in New Jersey im Alleingang.

Vorab gibt es mit dem offiziellen Lyric Video zu “Black” schon mal einen ersten Eindruck vom neuen Album:

Eine weitere Nachricht folgt auf dem Fuße, Michael Romeo verspricht ein Sequel: “War of the Worlds / Pt. 2” hat er demnach bereits weitgehend im Kasten, es fehlen noch das Feintuning und ein Veröffentlichungstermin. https://www.facebook.com/MichaelJRomeo/