Die Gothic Rock Band MGT wird am 23. Februar via Cleopatra Records ihr Debütwerk veröffentlichen. Zu MGT gehören Mark Gemini Thwaite (former guitarist for The Mission & Peter Murphy) und Sänger Ashton Nyte (The Awakening). Auf dem Album ebenfalls mit dabei sind Drummer Paul Ferguson (Killing Joke) und Auftritte von Burton C Bell (Fear Factory) und Lol Tolhurst & Pearl Thompson (The Cure).

Vorab gibt es den Track “All The Broken Things” zu hören.