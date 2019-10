METALMESSAGE :: Neuer Metal-Sampler “VII – Respect The Steel”

Mit “VII – Respect The Steel” hat die PR Agentur METALMESSAGE den aktuellen Nachfolge-Sampler zum 2015 veröffentlichten Sampler “VI” veröffentlich. 13 Bands unterschiedlichster Metal Genres haben darauf ihren Platz gefunden (Anm. von Eller: von denen einige auch hier beim Amboss-Mag gute bis sehr gute Kritiken bekommen haben, z.B. ASH OF ASHES, HELL’S GUARDIAN, ONTBORG). Das betont traditionell gestaltete, passend kämpferische Cover-Artwork entstammt den Händen des serbischen Illustrators Dusan Markovic. http://www.markovicdusan.com

https://metalmessage.bandcamp.com/album/vii-respect-the-steel

TRACKLIST:

01. ASH OF ASHES (Germany) “Down The White Waters” [ Unreleased Single Edit ]

02. HELL’S GUARDIAN (Italy) “Blood Must Have Blood”

03. INVICTUS (Germany) “Burst The Curse”

04. REVEREND HOUND (Germany) “War Of The Wolves”

05. DAWN AHEAD (Germany) “Sinister Thoughts”

06. WOLVES DEN “Nachtmahr”

07. AFTERMATH (USA) “Diethanasia”

08. ONTBORG (Italy) “Within The Depths Of Oblivion”

09. HOLLOWED (Germany) “Sick Society”

10. MISANTHROPIA (Germany) “Mirror”

11. ATRIUM NOCTIS (Germany) “Leviathan”

12. HANGATYR (Germany) “Blick aus Eis”

13. FORGE (Switzerland) “The Death Of A Warrior”

METALMESSAGE – DISCOGRAPHY:

2004 – Vol. I

2005 – Vol. II

2006 – Vol. III

2007 – IV

2008 – V

2015 – VI

2019 – VII – Respect The Steel