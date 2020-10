METALLICA wird am 14.11. um 23 Uhr unserer Zeit eine Live & Acoustic Streaming-Show aus ihrem Headquarter spielen, ihr erstes Pay-Per-View Konzert: https://nugs.tv/assets/nugstv/metallica.html

Die kompletten Erlöse aus den Ticketverkäufen gehen an ihre eigene Stiftung All Within My Hands.

Neben den einfachen Tickets gibt es auch Bundles inklusive Merchandise und/oder einem Download der Show. Wie üblich, kann man die Show auch noch bis zu 48 Stunden später anschauen.