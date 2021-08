METALLICA :: Charity-Single zugunsten der Hochwasserkatastrophe

METALLICA veröffentlichen Charity-Single “Enter Sandman 2021 Remastered” zugunsten der Betroffenen der Hochwasserkatastrophe.

Mit einer ganz besonderen Auflage eines ihrer ikonischsten Songs möchten Metallica nicht nur das 30. Jubiläum ihres legendären selbstbetitelten Albums “Metallica” feiern, sondern auch etwas Gutes tun: Alle Gewinne der am heutigen Freitag (20.08.) erscheinenden deutschlandexklusiven physischen Single “Enter Sandman 2021 Remastered” spenden Metallica über ihre Stiftung All Within My Hands den Opfern der Flutkatastrophe, die vor wenigen Wochen ganz Deutschland und die Welt schockierte. Die Single war bereits vor Monaten als Charity-Release für diverse Projekte geplant, doch die Katastrophe ließ Metallica sofort aktiv werden, so dass die Gewinne hierzulande, als Zeichen der Solidarität der Band mit den Betroffenen, eingesetzt werden sollen.

“Enter Sandman 2021 Remastered” erscheint limitiert als 7″ Vinyl sowie Pockit CD und zudem auf Maxi CD. Teil der Vinyl ist neben der neuen Version von “Enter Sandman” außerdem ein Remaster des Klassikers “Sad But True”. Bei den CD-Formaten bekommen Fans zusätzlich noch zwei bisher unveröffentlichte Live-Versionen von der “Wherever We May Roam”-Tour von 1992 dazu, die 7″ Vinyl kommt nummeriert und mit fettem Glow-In-The-Dark-Effekt.

30 Jahre nach der Veröffentlichung vom “Black Album” – der exakte Tag des Jubiläums war der 12. August 2021 – feiern Metallica gemeinsam mit ihren Fans den Meilenstein: Zum einen veröffentlichen Metallica diverse Neuauflagen des legendären Meisterwerks, zum anderen erscheint mit “The Metallica Blacklist” so etwas wie eine Hommage unzähliger Künstler*innen und Musiker-Größen wie Elton John, Phoebe Bridgers, VOLBEAT, J Balvin, Yo-Yo Ma, St. Vincent, Juanes, Sam Fender, Miley Cyrus u.v.a., die ausgewählte Songs des Original-Albums covern.

Digital & Physisch erscheint “The Black Album” am 10. September, u.a. als 2LP (180g), Standard- und 3CD-Expanded Edition, digital sowie als Limited Edition Deluxe Box-Set. Letzteres vereint die 2LP, eine Picture-Disc, 3 Live-LPs, 14 CDs (mit allen Rough-Mixes, Demos, Interviews, Livemitschnitten etc.), 6 DVDs (Outtakes, BTS-Material, offizielle Videos, Livematerial), ein 120-seitiges Hardcover-Buch, vier laminierte Tour-Ausweise, drei Lithografien, drei Plektren, ein Metallica-Schlüsselband, ein Folder mit Textbögen sowie eine Download-Karte. Ebenso erscheint an diesem Tag die digitale Version von “The Metallica Blacklist”, während die physische Version am 01. Oktober veröffentlicht wird, u.a. als 4CD, als limitierte 7LP-Edition sowie digital.