MESHIAAK :: Dritter Track zum neuen Album “Mask Of All Misery”

Am 15. November erscheint nun der neue Longplayer “Mask Of All Misery” des australischen Thrash-Metal Quartett MESHIAAK bei der Mascot Label Group. Nach Veröffentlichung des offiziellen Videos zu “Bury The Bodies” und dem Track Pre-Listening zu “Tears That Burn The Son” erscheint nun mit “City Of Ghosts” ein weiterer Track vorab. Dazu folgender Kommentar von Sänger und Gitarrist Danny: “You wanted heavy, thrashy and something that kicks your ass, then I give you, CITY OF GHOSTS!” https://www.facebook.com/meshiaak