MERCURY CIRCLE :: Neues Musikvideo

Zur Einstimmung auf ihr kommendes Album, welches im Herbst 2021 via Noble Demon erscheinen soll, hat das finnische “New Doom” Kollektiv MERCURY CIRLCE einen brandneuen Videoclip zum Track “You Open Up The Earth” veröffentlicht. www.facebook.com/mercurycircleofficial / fb.me/nobledemonrecords

“Dieser Song ist eine Spiegelung dessen, wie Dinge uneingeladen in unser Leben Einzug halten und unser Schicksal für immer verändern”, erklärt die Band und fährt fort: “Besonders in diesen Zeiten unglaublicher Widrigkeiten hoffen wir, den Gefühlen, die diese Situationen hervorrufen, eine Stimme zu geben, während sie uns oft sprachlos machen.”

Mercury Cirlce bestehen aus Mitgliedern von Swallow The Sun und Children Of Bodom, kreieren eine vielfältige Mischung an atmosphärischer und dunkler Musik. Von Dark Metal durchdrungene Klanglandschaften mit kraftvollen Synthesizer- und Elektrowellen, sind der Nährboden für eine einzigartige Reise voller schmerzhafter Abschiede und Neuanfänge, ein Spektakel, in dem Hoffnung und Versprechen auf Verlust und Bedauern treffen.