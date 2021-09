MERCURY CIRCLE :: Neues Lyric-Video “The Gates Wide Open”

Die 2018 von Jaani Peuhu (ICONCRASH und SWALLOW THE SUN) ins Leben gerufenen MERCURY CIRCLE werden am 8. Oktober ihr Debütalbum auf Noble Demon veröffentlichen. Bestehend aus Mitgliedern von CHILDREN OF BODOM, SLEEP OF MONSTERS und mehr, bietet das kommende Album der Band aus Finnland eine vielfältige Mischung an atmosphärischer und dunkler Musik. Von Dark Metal durchdrungene Klanglandschaften mit kraftvollen Synthesizer- und Elektrowellen, sind der Nährboden für eine einzigartige Reise voller schmerzhafter Abschiede und Neuanfänge, ein Spektakel, in dem Hoffnung und Versprechen auf Verlust und Bedauern treffen. https://www.facebook.com/mercurycircleofficial

Nach den bereits vorab veröffentlichten Tracks “You Open Up The Earth” und “Black Mirrors”, präsentieren MERCURY CIRCLE mit dem Lyric-Video zu “The Gates Wide Open” einen weiteren Vorboten zum bald erscheinenden Album der Band.

“Ich habe diesen Song als Eröffnungstrack des Albums geschrieben, deswegen hat er dieses lange hypnotische Intro, das die Atmosphäre des gesamten Albums einleitet. Es versetzt dich in einen Zustand der Gedankenreise und nimmt dich mit auf die Reise, die ‘KILLING MOONS’ ist”, erklärt Band Mastermind Jaani Peuhu.