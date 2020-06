MERCURY CIRCLE :: 1. EP der Gothic/Doom Metaller / Vertrag bei Noble Demon

Mit den Gothic/Doom Metallern MERCURY CIRCLE verkündet Noble Demon die neueste Band in ihren Reihen. Das brandneue Projekt von ICONCRASH’s und SWALLOW THE SUN’s Jaani Peuhu hat einen weltweiten Vertrag bei der deutschen Plattenfirma unterzeichnet.

MERCURY CIRCLE bereiten sich bereits auf ihr erstes Album vor, welches für Ende 2020 geplant ist, kündigten jedoch nun schon die Veröffentlichung von “The Dawn Of Vitriol” an, die erste EP der Band. Die EP wird am 14. August auf Noble Demon (Digital) and The Vinyl Division (Vinyl + Digipack CD), erscheinen und ein erster Appetithappen zu “The Dawn Of Vitriol” kann bereits gestreamt werden.

facebook.com/mercurycircleofficial / fb.me/nobledemonrecords

Jaani Peuhu über den Plattenvertrag: “Wir freuen uns sehr über diese Neuigkeiten! Ich war auf einer Nordamerika-Tournee mit Swallow the Sun, als support für Children of Bodom und wir teilten uns einen Bus mit Wolfheart. Eines Tages unterhielt ich mich mit Tuomas Saukkonen über unsere Zukunftspläne und er erzählte mir von diesem neuen Label, welches das kommende Album von Dawn of Solace veröffentlichen wird. Ich kenne Tuomas, seitdem er bei Before the Dawn angefangen hat, weil ich ihre ersten beiden Alben produziert habe und ich weiß, dass er weiß, was er tut. Immer. Ich hatte unser Gespräch bereits vergessen, aber ein paar Monate später sprach ich mit einem A&R eines meiner Lieblingslabels über das Mercury Circle-Album und er sagte, dass Noble Demon ein perfektes Label für uns wäre, weil ich mit dieser Band etwas Frisches und Furchtloses machen wolle. Keine Regeln und 100% künstlerische Freiheit. Unser Agent setzte sich dann mit Patrick in Verbindung, und er verstand meine Vision sofort. Seitdem sind wir ein Team”.

Darüber hinaus kommentiert er: “Noble Demon kümmert sich nicht um die Anzahl der Social Media Follower oder wie viele Auftritte wir gespielt haben. Sie waren sofort bereit, ein Abenteuer mit einer Band zu beginnen, die noch mit ihren ersten Demos gearbeitet hat. Das ist heutzutage selten. Alles, was für mich und Noble Demon zählt, ist die Qualität der Kunst”.

MERCURY CIRCLE are:

Jaani Peuhu – Vocals, Guitars, Synths (Iconcrash, Swallow the Sun, Hallatar)

Jussi Hämäläinen – Guitars, Synths, Backing vocals (Hanging Garden, The Chant)

Juppe Sutela. – Guitars (To/Die/For)

Ande Kiiski – Bass (Sleep of Monsters, Rytmihäiriö)

Juuso Raatikainen- Drums (Swallow the Sun)