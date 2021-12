MERCIFUL NUNS :: Erster Vorbote zum kommenden Album

Vier Jahre nach erscheinen ihres letzten regulären Albums bescheren uns Artaud Seth und seine MERCIFUL NUNS mit der Videosingle “Down Dark Hallways” einen ersten Eindruck zu dem im März erscheinenden neuen Album “KVLTAN”. Das Video wurde in absoluter Abgeschiedenheit inmitten eines abgelegenen Waldes in einer aus dem 17. Jahrhundert stammenden Mühle gedreht und zeigt das Zusammenleben von Neophyten (Anwärterinnen) und deren Meisterin (Myrrhine) unter dem Glaubensdogma KVLTANs. Vier Tage lang hat sich hier die Band samt Filmcrew der Askese verschrieben und unter widrigsten Umständen auf das Projekt eingelassen. “KVLTAN” erscheint am 18. März auf Solar Lodge.