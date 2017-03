MEFISTO :: Album im Oktober

MEFISTO – eine der legendärsten Underground-Metal-Bands Schwedens, MEFISTO sind zurück und haben einen Deal bei GMR Music unterschrieben.

Die Band wurde 1984 in Stockholm gegründet und gehört zu den Vorreitern der schwedischen Death Metal – Szene. Im Fahrwasser von Bathory haben MEFISTO eine ganze Generation von skandinavischen Extreme-Metal Bands beeinflusst und haben überall auf der Welt Kultstatus als eine der Gründerbands der Stockholmer Death Metal Szene. Nun, 30 Jahre nach ihrer Auflösung, sind MEFISTO zurück und nehmen ein Album für GMR Music auf. Das Album wird schlicht “Mefisto” heissen und kommt am 13. Oktober 2017 auf den Markt. Als erster Teaser zum Album erscheint am 11.Mai 2017 die Single “I In The Sky”.