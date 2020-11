Ab dem 27. November kann man über seine Lieblings-Streaming-Plattform die erste Weihnachts-EP von Mascot Records ‘CHRISTMAS ROCKS‘ hören. Mit dabei sind P.O.D., 10 Years, Crobot, Ayreon, Otherwise, Black Stone Cherry und Dragged Under. Nachdem es schon zwei Songs im Video von P.O.D. (“Christmas Lullaby”) und Crobot (“What Child Is This?”) vorab gab, legen jetzt Dragged Under und 10Years mit neuen Videos nach.