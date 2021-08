Die italienische Sängerin MARIANGELA DEMURTAS (Vocals bei TRISTANIA und ARDOURS) hat ein Coverstück vom DEAD CAN DANCE Song “Opium” bei YouTube veröffentlicht.

Mariangela commented “I think Dead Can Dance is one of the most amazing bands in the world. I decided to sing this cover because I am fascinated by their beauty and sadness-My voice went open and free for the song, just the way I like it!” https://www.facebook.com/Themurtas