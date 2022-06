MANSIONS IN THE SEA :: Sascha Blach mit weiterer Single vom Folk-Soloprojekt

MANSIONS IN THE SEA, das neue Folk-Projekt von Sascha Blach (The Halo Trees, Eden Weint Im Grab, Lighthouse In Darkness etc.), veröffentlicht eine weitere Video-Single aus dem am 1. Juli erscheinenden Debütalbum “Terra”. “Bleary Remembrance” ist einer der flotteren Songs des Albums und das Video wurde an der Nordsee gedreht und bildet damit einen Gegensatz zum ersten Videoclip zu “Disappear In The Clouds”, der hoch in den Bergen entstand. Das Live-Debüt des Projekts findet am Vorabend des Album-Release, am 30. Juni, in der Junction Bar Berlin statt. Die Single gibt es ab sofort auf allen gängigen Digital-Plattformen. www.mansions-in-the-sea.com / www.bandcamp.mansionsinthesea