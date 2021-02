MANNTRA :: Neue Single “Barren King”

Am 12. Februar erscheint die neue Single “Barren King” der mystischen Goth Rocker MANNTRA. Der Song ist der letzte Vorgeschmack auf das zweite Album “Monster Mind Consuming”, welches am 26. März veröffentlicht wird. facebook.com/ManntraOfficial

Von der ersten Sekunde an fühlst du den Schmerz des Barren King, der auf ewig verflucht ist, immer wieder auf das kalte, dunkle Meer hinaus zu segeln. Er sucht (vergeblich) ein Heilmittel für seine Qualen. Er ist der König der Außenseiter, der nichts außer seinem Herzen und seinem Glauben besitzt. Der König gibt nicht auf und bricht immer wieder erneut voller Hoffnung auf, um endlich Erlösung zu erfahren. Mit epischen Chören fesselt dich der Song von der ersten Sekunde an und zieht dich mit seinen betörenden Folk-Rock-Klängen so sehr in seinen Bann, dass ein Entkommen unmöglich ist.