MALBUCH :: “Wer malen will, muss rocken können”

Nach dem Erfolg von “Wer malen will, muss Metal sein!” im vergangenen Herbst, legt der Verlag Andreas Reiffer jetzt mit dem zweiten Rock- und Metal-Malbuch voller Originalcover nach:

In »Wer malen will, muss rocken können!« gibt es einen neuen Schwung von klassischen und modernen Metal-Albumcover zum Ausmalen. Mit Originalcovern von Anthrax, Sodom, Manilla Road, Amorphis, Edguy, Virgin Steele und vielen anderen. Mit einem Vorwort von David Defeis, Virgin Steele. »Ich bin sehr stolz darauf, dass eines unserer Artworks für dieses geile Buchprojekt neu interpretiert wurde. Total kultig.« Tom Angelripper, Sodom

15. März 2017, 40 Seiten, Klammerbroschur, ISBN 978-3-945715-91-8, 21 x 21 cm, 4,99 EUR, Bezug über den Buchhandel, Verlagsshop und Szenevertriebe