Die italienische Horror-Gothic-Metal-Band MADNESS OF SORROW hat ein brandneues Video zum Song “Creepy” veröffentlicht, aufgenommen aus dem aktuellen Album “Confessions From The Graveyard” (2018, Ad Noctem Records). Für dieses Video ließ sich Muriel Saracino von der INSIDIOUS Horrorfilm-Saga inspirieren: Der Song ist eine industrielle Reise in die Dunkelheit des Geistes des Musikers selbst.