MAAHES :: “Invincible” Livevideo der Black Metaller

Vor fast 2 Jahren erschien das Debut Album “Reincarnation” der ägyptophilen Black Metaller von MAAHES. Inmitten der Corona Pandemie fielen zwar viele Möglichkeiten aus, das Album gebührend live zu promoten, dennoch hat es die Band geschafft ihre Bühnenshow auf verschiedenen Festivals zu zeigen. Unter anderem auch auf dem Ragnarök, Wolfszeit, dem Barther Metal Open Air und dem Dark Easter Metal Meeting. Bei letzterem wurde am 16. April 2022 im Backstage in München etliche Liveaufnahmen mit mehreren Kameras mitgeschnitten, die in ihrem nun veröffentlichten Video zu “Invicible” Verwendung fanden. Das Video gibts ab sofort auf dem MDD YouTube Kanal, das Album ist nach wie vor im gut sortieren Handel erhältlich und auch Live stehen weitere Shows vor der Tür. https://www.maahes.de/